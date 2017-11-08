В октябре россияне увеличили траты почти на 6% из-за подорожания овощей

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россияне в октябре нарастили общие траты на 5,7%, что связано с окончанием сезонного снижения цен – подорожали помидоры и огурцы, а также непродуктовые товары, доля затрат на которые увеличилась в общей корзине расходов с 50% до 53%, говорится в пресс-релизе исследовательского холдинга "Ромир".

"Общие повседневные расходы россиян в октябре показали традиционный рост, свойственный середине осени. Так, за месяц россияне нарастили общие траты на 5,7%, что несопоставимо выше месячной инфляции в 0,2%. Однако в годовом выражении рост составил всего 0,6%, что существенно не дотягивает до накопленной за год инфляции в 2,7%. Таким образом, реальные, то есть очищенные от инфляции, расходы опять оказались ниже аналогичных значений трех предыдущих лет", — отмечают авторы доклада.

Эксперты связывают октябрьский рост повседневных расходов с окончанием сезонного снижения цен. "Россиянам пришлось платить больше за привычные помидоры и огурцы. Но еще больших расходов потребовали подорожавшие непродуктовые товары, доля затрат на которые увеличилась в общей корзине расходов с 50% до 53%", — поясняют в "Ромир".

Драйверами общего роста расходов оказались жители городов-стотысячников и полумиллионников, где за месяц повседневные траты жителей увеличились более чем на 7%. А жители миллионников показали вдвое меньший рост – в 3%. В годовом выражении жители мегаполисов вообще сократили свои повседневные траты на 2,8%. В полумиллионниках и стотысячниках рост оказался ниже размера инфляции и составил 1,3% и 1,9% соответственно.

Среди россиян с различными доходами наиболее расточительными в октябре оказались обладатели среднего дохода, которые за месяц нарастили свои траты на 6,6%, а за год на 2,5%. Высокодоходная группа также уверенно увеличила расходы за месяц – на 4,7%. При этом относительно октября прошлого года их повседневные траты сократились на 0,6%. В низкодоходной группе даже в разрезе месяца рост расходов оказался вдвое ниже, чем в целом по стране и составил 2,5%. А относительно аналогичного периода прошлого года снижение расходов низкодоходников составило 4,1%.