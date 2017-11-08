Россия и Япония нарастили товарооборот за восемь месяцев на 17%

ДАНАНГ (Вьетнам), 8 ноя — РИА Новости. Российско-японские экономические отношения развиваются положительно, рост товарооборота за январь-август месяцев составил 17%, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

"Есть экономические показатели, которые демонстрируют, что российского-японские отношения развиваются в положительном направлении. Начинался год, может быть, не так хорошо, но за 8 месяцев, по нашим данным, рост товарооборота — 17%", — сказал российский министр.

В начале встречи в Дананге министры подписали меморандум о сотрудничестве в области малого и среднего бизнеса.

Сэко, в свою очередь, отметил, что в области сотрудничества по всем направлениям "за последние полтора года достигли больших результатов". "Частные секторы наших стран подписали сто документов, из них около 40% дошли до момента подписания контрактов", — рассказал министр.

Он напомнил, что в мае следующего года пройдёт Петербургский международный экономический форум, а также будет открыт перекрёстный год Японии и России.

"Это время до мая нужно эффективно использовать, и что касается плана сотрудничества, нужно добавить новые направления, нужно насытить содержанием, а также добавить новые цели, например, повышение производительности труда", — сказал Сэко.