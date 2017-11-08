Глава Азербайджана рассказал о реализации проекта "Южный газовый коридор"

БАКУ, 8 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в среду об успешной реализации проекта "Южный газовый коридор" — по словам главы Азербайджана, работы по реализации проекта идут по графику.

В среду в Центре Гейдара Алиева в Баку прошла торжественная церемония, посвященная добыче двухмиллиардной тонны нефти в Азербайджане. "Успешно идут дела по проекту "Южный газовый коридор". Работы идут согласно графику", — приводит слова Алиева Государственный телеканал АЗТВ.

По его словам, доходы от нефти были эффективно использованы. "Нефть принесла Азербайджану стабильность, развитие. Нефть и газ сыграют значительную роль в будущем нашей страны", — сказал глава Азербайджана.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. На первоначальном этапе в качестве основного ресурса для ЮГК рассматривается газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз". В дальнейшем к проекту могут быть подключены другие источники.

По данным Natural Gas Europe, стоимость ЮГК составляет около 40 миллиардов долларов, включая 9,3 миллиарда долларов на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP), 6 миллиардов долларов — на проект Трансадриатического трубопровода (TAP), 23,8 миллиарда долларов — на вторую стадию разработки "Шах-Дениза" и расширение Южнокавказского газопровода.