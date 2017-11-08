В ДНР создали каталог производимых в республике товаров

ДОНЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. Экспортный каталог предприятий самопровозглашенной Донецкой народной республики создан в ДНР для поиска потенциальных покупателей в других странах мира, сообщил журналистам в среду и.о. министра промышленности и торговли республики Алексей Грановский.

"Мы сегодня презентуем главный экспортный каталог ДНР, каталог производителей. Задача каталога — свести производителей нашей республики и потенциальных покупателей за рубежом. В нем представлено уже около 70 предприятий", — сказал Грановский.

По его словам, в каталоге предприятия указывают контактные данные, перечень производимой продукции и цены.

"Любой потенциальный клиент из любой страны мира может зайти в него, найти контактные данные, связаться и напрямую заключать контракт с предприятием", — добавил Грановский.