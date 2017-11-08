Минфин предложил выделить регионам более 30 миллиардов рублей до конца года

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Минфин предлагает направить до конца года на поддержку регионов РФ около 31 миллиарда рублей в качестве субсидий и бюджетных кредитов, заявил глава министерства Антон Силуанов, выступая в среду в Совете Федерации.

По словам Силуанова, на сегодняшний день 25 субъектов РФ имеют дефицит, сумма которого составляет 39 миллиардов рублей. Но основные расходы регионам предстоит осуществить в конце года.

"Мы предлагаем до конца года рассмотреть возможность распределения дотаций в размере 15 миллиардов рублей исходя из оценки выполнения первоочередных обязательств в ноябре, декабре текущего года, исходя, можно сказать, из прямого счета по каждому субъекту РФ", — сказал Силуанов.

Второе направление поддержки регионов — бюджетные кредиты, добавил он. "Мы предлагаем рассмотреть распределение 16 миллиардов рублей исходя из того дисбаланса, который складывается (у регионов — ред.) в последние два месяца. Мы предлагаем, конечно, тоже дифференцировать распределение этих средств, и в первую очередь помогать тем регионам, у которых сохраняется большая долговая нагрузка", — отметил глава Минфина.