МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американские и китайские компании подписали ряд сделок общей стоимостью в 9 миллиардов долларов во время визита президента США Дональда Трампа в Китай, передает агентство Франс Пресс.
Одной из целей поездки Трампа в Китай является улучшение торговых отношений между КНР и США. "Устранение дисбаланса в торговле с Китаем является центральной темой совместных дискуссий между президентом Трампом и председателем Си Цзиньпином", — сказал агентству министр торговли США Уилбур Росс.
"Экономические сделки являются важным пластом наших двусторонних отношений", — заявил, в свою очередь, Ван Ян, добавив, что соглашения будут способствовать их стабилизации.
Визит Трампа в Китай продлится до 10 ноября. Ожидается, что основными темами переговоров, помимо двусторонней торговли, станет проблема Корейского полуострова.