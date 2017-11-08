США и Китай заключили сделки на $9 миллиардов в ходе визита Трампа

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине. 8 ноября 2017

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине. 8 ноября 2017

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американские и китайские компании подписали ряд сделок общей стоимостью в 9 миллиардов долларов во время визита президента США Дональда Трампа в Китай, передает агентство Франс Пресс.

На данный момент представители обеих стран сообщили о 19 подписанных контактах, сообщает агентство. По словам вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна, соглашения были всего лишь "разминкой" перед тем, как во время предстоящей встречи Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина будут заключены более крупные сделки, включая соглашения об экспорте природного газа и соевых бобов.

Одной из целей поездки Трампа в Китай является улучшение торговых отношений между КНР и США. "Устранение дисбаланса в торговле с Китаем является центральной темой совместных дискуссий между президентом Трампом и председателем Си Цзиньпином", — сказал агентству министр торговли США Уилбур Росс.

"Экономические сделки являются важным пластом наших двусторонних отношений", — заявил, в свою очередь, Ван Ян, добавив, что соглашения будут способствовать их стабилизации.

Визит Трампа в Китай продлится до 10 ноября. Ожидается, что основными темами переговоров, помимо двусторонней торговли, станет проблема Корейского полуострова.