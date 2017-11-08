МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия не будет спешить с расширением поставок турецких томатов за счет новых предприятий, будет подходить взвешенно, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

"Мы не будем смотреть с открытием (рынка для новый предприятий — ред.), мы будем смотреть на качество турецкой продукции, насколько эти объемы повлияют на цену, на производство внутри России томатов, исходя из этого будем принимать те или иные решения", — сказал он в интервью "России 24".

Россия с 1 ноября отменила жесткий запрет на импорт томатов из Турции: хотя сами ограничения все еще остаются, до конца года Анкара сможет поставить на российский рынок 50 тысяч тонн помидоров. Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. С осени прошлого года ограничения последовательно снимались.

В итоге с начала июня 2017 года Россия сохранила только запрет на импорт помидоров, а также ограничения Россельхознадзора. При этом с 1 сентября российская служба разрешила ввоз салата-латука, салата айсберг, перца, кабачков и тыкв с 9 предприятий Турции, а 30 октября были разрешены поставки баклажанов и гранатов с 27 предприятий.