Евкуров рассказал Путину об экспорте меда из Ингушетии в Саудовскую Аравию

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Ингушетия может продавать в Саудовскую Аравию до 20 тысяч тонн яблок в год, уже поставила в королевство 48 тонн меда, сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Как рассказал Евкуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, на межправкомиссии в Саудовской Аравии республика Ингушетия договорилась об экспорте сельхозпродукции. "Уже одну партию мы начали с ними производить с прошлого года, в этом году и следующем начнем активно работать", — уточнил он.

Российский лидер поинтересовался, что продает Ингушетия в королевство. "Мы уже сегодня можем до 20 тысяч тонн яблок по году, поставили 48 тонн меда, а так по году можем поставлять до 300 тонн меда, можем поставлять воду в больших объемах и овощи, тепличное хозяйство. Думаю, мы сможем 10–15 тысяч тонн овощей в год поставлять. Плюс мы выходим на радиаторы, энергосберегающие лампы, они тоже этим заинтересовались, так как они над этим уже работают. Мы уже ищем рынок, в этом направлении работаем", — сказал Евкуров.

Евкуров сообщил президенту, что в республике по индексу сельхозпроизводства прогнозируется рост 107–108%. По его словам, в Ингушетии одни из лучших фруктовых садов. "К концу 2019 года это будет 1100 гектаров и 60 тысяч холодильников", — сказал глава республики.

"Тепличное хозяйство – в этом году 10 гектаров, уже в апреле следующего года первый урожай пойдет, до 9000 тонн в год, и в следующем году – еще 20 гектаров, будет уже 30 гектаров в тепличном хозяйстве, только в одном месте. Такие производства, у нас хороший потенциал по году",- отметил Евкуров.

Ранее власти Ингушетии приняли решение о строительстве современных тепличных комплексов общей площадью 120 гектаров для выращивания овощей, которые будут поставляться в Саудовскую Аравию. В апреле текущего года делегация бизнесменов из Ингушетии договорилась о поставках в королевство пробной партии продукции агропромышленного комплекса республики. В рамках ранее достигнутых договоренностей с начала апреля республика начала направлять в Саудовскую Аравию мед. По словам руководителя предприятия по производству меда Мовлата Костоева, мед соответствует всем требованиям королевства.