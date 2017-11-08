Россия стала главным покупателем грузинского вина

ТБИЛИСИ, 8 ноя – РИА Новости. С января по октябрь 2017 года Грузия экспортировала 61 миллион бутылок вина, из них 38,4 миллиона – в Россию, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на Национальное агентство вина Министерства сельского хозяйства страны.

При этом стоимость экспортированной продукции составила 134,6 миллионов долларов, что на 52% больше, чем годом ранее.По данным агентства, Россия находится на первом месте среди стран-покупателей грузинского вина. Рост экспорта сюда составил 87%.

На втором месте расположилась Украина, куда было отправлено более 6,2 миллионов бутылок вина. Третье место занял Китай — более 6 миллионов бутылок.

В целом за десять месяцев 2017 года в денежном выражении экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составил порядка 222,4 миллиона долларов.

Доктор экономики, профессор, директор Центра анализа и прогнозирования Вахтанг Чарая назвал несколько причин роста экспорта грузинского вина.

По его словам, экспорт набирает обороты благодаря появлению новых больших рынков, в частности, китайского, продажи на котором два года назад стартовали с нуля, а теперь туда экспортируется уже несколько миллионов бутылок напитка.

"Кроме того, традиционные рынки — Россия, Украина, Казахстан, Балтийские страны, проявляют все больше доверия к грузинскому вину. Они видят, что это качественное вино средней цены", — отметил Чарая

По его словам, росту экспорта также способствует реклама и девальвация лари.

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