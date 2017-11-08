Совет Федерации одобрил поправки в бюджет-2017

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Совет Федерации в среду одобрил изменения в бюджет текущего года.

Закон увеличивает доходы федерального бюджета в 2017 году на 41,5 миллиарда рублей — до 14,72 триллиона рублей, в том числе нефтегазовые — на 25,7 миллиарда рублей, не нефтегазовые — на 15,8 миллиарда рублей. Расходы увеличиваются на 125,7 миллиарда рублей — до 16,728 триллиона рублей.

Дефицит бюджета увеличивается на 84 миллиарда рублей — до 2,008 триллиона рублей, или до 2,2% ВВП с 2,1%, а основными источниками его финансирования будут выступать госзаимствования РФ и средства Резервного фонда.

Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2018 года увеличивается до 9 триллионов 276,4 миллиарда рублей с 9 триллионов 227 миллиардов рублей, нормативная величина Резервного фонда — до 6 триллионов 455,7 миллиарда рублей с 6 триллионов 453,3 миллиарда рублей.

Прогнозируемый объем ВВП увеличивается до 92,224 триллиона рублей с 92,19 триллиона рублей. Прогнозный уровень инфляции снижается до 3,2% с 3,8%. Прогноз цены на нефть на 2017 год улучшен до 49,9 доллара с 45,6 доллара за баррель.

Резервный фонд правительства увеличивается на 7,145 миллиарда рублей — до 18,773 миллиарда рублей. На докапитализацию Россельхозбанка выделяется 20 миллиардов рублей, а еще 16 миллиардов рублей идет в Фонд развития промышленности.