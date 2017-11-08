В ДНР рассказали об объемах экспорта

ДОНЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. Около 60% товаров, выпущенных в самопровозглашенной Донецкой народной республике, экспортируются, сообщил журналистам в среду исполняющий обязанности министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский.
По его словам, товары экспортируются в страны ближнего и дальнего зарубежья.
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.
Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.