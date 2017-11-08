Американские фондовые индексы снизились

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно снизились в рамках коррекции после рекордов накануне, а также на фоне обсуждения в Конгрессе страны налоговой реформы, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,04% и составил 23557,23 пункта, обновив тем самым рекорд. Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,02% — до 2590,64 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,27% — до 6767,78 пункта. Накануне все три показателя достигли исторически максимального уровня.

На прошлой неделе республиканцы распространили пресс-релиз с предложениями по налоговой реформе, которая предполагает снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%.

Президент США Дональд Трамп в рамках поездки по Азии заявил, что в переговорах по разрешению северокорейского вопроса с союзниками Вашингтон достиг большого прогресса, но пока рано говорить о перспективах. Он добавил, что "для КНДР имеет смысл сесть за стол переговоров и заключить соглашение, которое было бы хорошим для людей в Северной Корее и во всем мире".