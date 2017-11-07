Эксперт не исключил новых санаций банков в России

ЛОНДОН, 7 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не исключает, что случаи санации на российском банковском рынке могут повториться, но надеется на улучшение банковского надзора со стороны ЦБ, сообщил журналистам главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев.

Комментируя санацию двух крупных российских банков — "Открытия" и Бинбанка — экономист отметил, что Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), который был применен Банком России для решения данной проблемы, является "действительно современным инструментом".

Однако риски того, что это были не последние случаи санации, по его мнению, "крайне высоки". "Российская экономика все-таки прошла через очень серьезный кризис, многие активы потеряли стоимость, включая активы, в которые инвестировали банки и их клиенты, поэтому можно только отдать должное ЦБ, что он проводит эти санации без создания излишней нервозности или паники на рынке", — сказал Гуриев.

По его мнению, ошибки в банковском надзоре, которые привели к санации двух крупных российских банков, были допущены в последние 2-3 года.

"Проблемы тех банков, которые санируются, возникли не 10 лет назад, а в последние 2-3 года. Впрочем, мы знаем, что руководители ЦБ заменили руководство банковского надзора, и мы будем надеяться, что теперь качество банковского надзора будет существенно выше", — сказал экономист.

"ФК Открытие" и Бинбанк, входящие в топ-12 в РФ по размеру активов, проходят сейчас процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). О санации "Открытия" ЦБ объявил 29 августа, Бинбанка — 21 сентября.