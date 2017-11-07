Российский рынок труда ежегодно будет терять 400-600 тысяч человек

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ежегодно в России в силу демографических причин с рынка труда будет уходить по 400-600 тысяч человек, полагает замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев.

"С этого года у нас начинается, в силу демографических условий, масштабное сокращение людей трудоспособного возраста – с рынка труда будет уходить в год по 400-600 тысяч человек", — сказал он в интервью РИА Новости.

Однако, по его мнению, через какое-то время Россия вновь выйдет на положительный тренд по этому показателю, "демография будет восстанавливаться". К тому моменту сформируются и новые рабочие места в новых секторах, считает он.

"Сейчас пропадут водители автомобилей, но наверняка появятся, например, операторы сложных логистических систем. Многое будет зависеть от того, как будет формироваться сектор услуг", — добавил замминистра.