Глава Мордовии рассказал о росте в промышленности и АПК региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя – РИА Новости. В промышленности и сельском хозяйстве Мордовии в этом году наблюдается стабильный рост, сообщил глава республики Владимир Волков.

По информации пресс-службы главы региона, во вторник Волков провел расширенное заседание консультативного совета ветеранов, во время которого подвел предварительные итоги 2017 года.

"В ходе предвыборной кампании я посетил десятки наших предприятий … Могу сказать, что всё увиденное вселяет оптимизм. Большинство предприятий смогли адаптироваться и к внешним ограничениям, и к другим сложностям. Наша промышленность вышла на ритмичный режим работы. Возобновился рост промышленного производства. У людей появилась уверенность в завтрашнем дне", — сказал глава Мордовии, слова которого приводит пресс-служба.

Волков добавил, что в этом году в республике начато строительство шести заводов. По его словам, индекс промышленного производства за девять месяцев текущего года составил 111,6%, отгружено промышленной продукции почти на 124 миллиарда рублей или на 8,7% больше уровня прошлого года.

Глава республики отметил успехи в аграрном секторе региона. "Нашими тружениками села собран отличный урожай – миллион четыреста тысяч тонн зерна, урожайность 34,3 центнера с гектара — на 4,7 центнера выше прошлогоднего. Мы по-прежнему лидируем в стране по производству основных видов сельхозпродукции на душу населения", — пояснил он.

В частности, по производству мяса в расчете на одного жителя республика занимает второе место в Приволжском федеральном округе (ПФО) и пятое – в РФ, по производству молока – первое место в ПФО и третье – в РФ, по производству яиц – первое место в ПФО и второе – в РФ, уточняется в сообщении.

Кроме того, глава республики отметил строительную отрасль, где за девять месяцев рост составил более 2%.

"Есть заметные изменения к лучшему и в качестве жизни. Уровень безработицы в Мордовии – один из самых низких в стране, на 1 октября всего 0,69% … Конечно же, основная задача – это ускоренный рост размеров зарплаты и реальных доходов людей. Республике удалось уйти с последних мест среди регионов России по уровню зарплаты. Это большое достижение", — добавил Волков.

Другие новости региона читайте здесь >>