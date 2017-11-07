На Алтае фермер из США построил мост для развития бизнеса

БАРНАУЛ, 7 ноя — РИА Новости. Американец Джастас Уолкер, страдающий астмой, нашел подходящий для своего здоровья климат в алтайской деревушке, где разводит коз и на их молоке делает мягкие сыры разных сортов, а для развития бизнеса построил мост.

Подходящая дислокация

Джастас Уолкер живет в России уже две трети своей жизни — 22 года, приехал сюда вместе с родителями еще в детстве, учился в русской школе. До переезда в Алтайский край его семья занималась сельским хозяйством в Красноярском крае. При этом женился Уколкер на американке, которая родила ему троих детей. Более года назад у фермера начались проблемы со здоровьем, и из-за климата пришлось поменять место дислокации, а его родители вернулись в США.

"С детства у меня астма, в прошлом году случился очень сильный приступ. Пришлось принимать решение о переезде. Думали сначала поехать в Краснодарский край, но цены на землю оказались высокими. Выбор пал на Алтайский край, где и климат оказался подходящий. Мне нравится на Алтае – мне и моему здоровью", — сказал Уолкер.

Переправа

Переправа через горную речку Куевата находится в Солонешенском районе, где фермер развивает сельское хозяйство. Старый мост через реку простоял около 30 лет, он сильно износился, а во время паводка прошлого года сооружение вообще смыло.

Предприниматель почти год ездил вброд, что вредило технике. Поэтому в этом году он решил возвести новую переправу.

"Мост поставили на опоры из бревен в виде трапеций, укрепили их камнями, чтобы сделать более устойчивыми и защитить от подъема воды. На "избы" уложили бревна и заколотили досками. В качестве материала использовали лиственницу и ель. Расходы составили 175 тысяч рублей, а строительство заняло чуть больше недели. В любом бизнесе, так и в сельском хозяйстве, есть время, когда нужно строить и вкладывать инвестиции. Я вложил свой начкапитал в свое будущее и будущее своего бизнеса", — сказал фермер.

По его словам, он поставил обычный деревенский мост, помогали волонтеры и соседи. Все сделали по технологиям с учетом возможного подъема воды и нагрузки, поэтому сооружение может прослужить до 50 лет.

"Я считаю, что такие вопросы инфраструктуры должны ложиться на плечи землевладельцев. Особенно, если речь идет о переправах, которые находятся вдали от основных дорог. Когда осваиваешь землю, приходится сталкиваться с дополнительными расходами, от этого никуда не деться", — резюмировал Уолкер.

Отчет о строительстве моста "Веселый молочник" опубликовал в социальных сетях и на YouTube-канале. Меньше чем за неделю его посмотрели около 70 тысяч человек.

Бизнес без гражданства

На Алтае американец разводит коз, а на их молоке делает мягкие сыры – фета, моцарелла и рикотта. В планах производить пару видов твердого сыра, а также разводить баранов. Он с удовольствием рассказывает всем желающим о своем бизнесе, делится секретами приготовления и открыт к общению, но до сих пор не имеет российского гражданства.

"Чтобы получить российское гражданство, мне необходимо отказаться от американского гражданства, чего бы не хотелось делать, ведь там до сих пор живут мои родители", — сказал фермер.

Кстати, по его словам, в США у него осталось несколько друзей-фермеров, которые хотели бы также перебраться в Россию и заняться сельским хозяйством.

В августе 2014 года Джастас Уолкер дал интервью одному из федеральных каналов о введенных санкциях в отношении России. Телевизионщики оставили в эфире самый насыщенный фрагмент, где фермер иронично рассуждает о последствиях продуктовых санкций. В конце фрагмента после фразы "Потому что не будет вашего итальянского сыра!" фермер рассмеялся. После этого героя ролика прозвали в народе "веселым молочником".