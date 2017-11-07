ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть на 16,5% до 2040 года

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Спрос на нефть в мире в 2016-2040 годах увеличится на 16,5%, до 111,1 миллиона баррелей в сутки, что на 1,7 миллиона баррелей в сутки выше прошлогодней оценки; основными источниками роста показателя будут Китай и Индия, говорится в ежегодном прогнозе ОПЕК — World Oil Outlook (WOO) 2040.

Организация также ожидает, что нефть и газ к 2040 году продолжат играть ведущую роль в удовлетворении спроса на энергию, их доля в энергобалансе составит 52%. Доля нефти ОПЕК на мировом рынке, по прогнозу, в 2016-2040 годах вырастет с 34% до 37%.

Согласно ожиданиям ОПЕК, ежегодный рост спроса на нефть после 2035 года замедлится до 0,3 миллиона баррелей в сутки, тогда как в среднесрочной перспективе (в 2016-2022 годах) он составит примерно 1,2-1,3 миллиона баррелей в сутки. К 2022 году спрос на нефть достигнет 102,3 миллиона баррелей в сутки, что на 2,24 миллиона баррелей в сутки больше прошлогоднего прогноза.

"Средний темп роста (спроса на нефть — ред.) замедлится до примерно 300 тысяч баррелей в сутки в 2035-2040 годах за счет большей энергоэффективности, ужесточения энергополитики в мире, а также замедления темпов роста ВВП и населения", — отмечается в прогнозе.

Нефть к 2040 году сохранит ведущую роль в мировом энергобалансе, однако ее доля снизится с 31% в 2015 году до 27%. В то же время, усилит свою важность природный газ, к 2040 году он будет занимать второе место в удовлетворении спроса на первичные энергоресурсы, потеснив уголь, а его доля вырастет с 21% до 25%. Самый динамичный рост продемонстрируют возобновляемые источники энергии, чья доля в энергобалансе достигнет к 2040 году 5,4% против прежних 1,4%. Общая потребность в первичных энергоресурсах увеличится на 35%, до 371,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. "Примечательно, что к 2040 году свыше 52% доли в мировом энергобалансе все еще будет занимать нефть и газ", — подчеркивает ОПЕК.

Прогноз по предложению на рынке нефти также был повышен — на 1,7 миллиона баррелей в сутки, в 2016-2040 годах поставки жидких углеводородов вырастут на 16,2%, до 111,3 миллиона баррелей в сутки. Увеличен прогноз и по поставкам из стран вне ОПЕК: к 2022 году они вырастут на 8,8%, до 62 миллиона баррелей в сутки (75% роста придется на США). Далее этот рост замедлится, показатель достигнет пика в 63,8 миллиона баррелей в сутки в 2027 году, а затем начнет снижаться до 60,4 миллиона баррелей к 2040 году.

Таким образом, в долгосрочный перспективе ОПЕК продолжит играть роль важного источника удовлетворения потребности в мире в дополнительных углеводородах. В 2020-2040 годах организации потребуется дополнительно поставить на рынок 7,7 миллиона баррелей в сутки только лишь сырой нефти. При этом доля ОПЕК на рынке к 2040 году увеличится с 34% до 37%.