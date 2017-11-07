Нефть дешевеет на фоне напряженности между Саудовской Аравией и Ираном

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Стоимость нефти ускорила темпы снижения после того, как днем ранее достигла максимального показателя с лета 2015 года, инвесторы опасаются последствий для рынка "черного золота" напряженности между Саудовской Аравией и Ираном, свидетельствуют данные торгов.
Беспокойство участников рынка, отразившееся на нефтяных ценах, связано с нарастающим напряжением в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном. Йеменские повстанцы-хуситы в субботу запустили ракету дальностью полета 750 километров по цели в Саудовской Аравии. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта, жертв и разрушений удалось избежать. В понедельник Эр-Рияд назвал произошедшее возмутительным актом военной агрессии со стороны иранского режима, который может рассматриваться в будущем как акт войны против королевства.
"Саудовская Аравия действительно бросила все силы на противостояние Ирану. С одной стороны, это увеличивает глобальный уровень геополитического риска, но также усиливает трудности в достижении консенсуса в рамках ОПЕК", — приводит агентство Рейтер слова аналитика компании Petromatrix Оливье Якоба (Olivier Jakob).
Вместе с тем, некоторую поддержку ценам продолжают оказывать события вокруг ареста 11 принцев из правящей семьи Саудовской Аравии и четырех министров из нынешнего состава правительства страны. Среди задержанных в минувшее воскресенье оказался известный саудовский мультимиллионер, член правящий семьи аль-Валид бен Таляль, имеющий бизнес по всему миру. По данным местных СМИ, всего были задержаны около 40 влиятельных лиц страны, включая бывших министров, военных, предпринимателей.