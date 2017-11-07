Нефть дешевеет на фоне напряженности между Саудовской Аравией и Ираном

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Стоимость нефти ускорила темпы снижения после того, как днем ранее достигла максимального показателя с лета 2015 года, инвесторы опасаются последствий для рынка "черного золота" напряженности между Саудовской Аравией и Ираном, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.34 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,45% — до 63,98 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,19% — до 57,24 доллара за баррель. Днем ранее цена на нефть обеих марок продемонстрировала рекордные отметки за более чем два года.

Беспокойство участников рынка, отразившееся на нефтяных ценах, связано с нарастающим напряжением в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном. Йеменские повстанцы-хуситы в субботу запустили ракету дальностью полета 750 километров по цели в Саудовской Аравии. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта, жертв и разрушений удалось избежать. В понедельник Эр-Рияд назвал произошедшее возмутительным актом военной агрессии со стороны иранского режима, который может рассматриваться в будущем как акт войны против королевства.

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми в понедельник назвал деструктивными и безответственными обвинения со стороны Эр-Рияда в причастности к пуску ракеты из Йемена. Кроме того, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Саудовская Аравия обвиняет Тегеран в последствиях своих "агрессивных войн". По его словам, Саудовская Аравия "ведет агрессивные войны, занимается региональными притеснениями, осуществляет дестабилизирующее поведение и рискованные провокации".

"Саудовская Аравия действительно бросила все силы на противостояние Ирану. С одной стороны, это увеличивает глобальный уровень геополитического риска, но также усиливает трудности в достижении консенсуса в рамках ОПЕК", — приводит агентство Рейтер слова аналитика компании Petromatrix Оливье Якоба (Olivier Jakob).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года. Министерская встреча стран-участниц соглашения, на которой будут обсуждаться перспективы его дальнейшего продления, пройдет 29 ноября в Вене.

Вместе с тем, некоторую поддержку ценам продолжают оказывать события вокруг ареста 11 принцев из правящей семьи Саудовской Аравии и четырех министров из нынешнего состава правительства страны. Среди задержанных в минувшее воскресенье оказался известный саудовский мультимиллионер, член правящий семьи аль-Валид бен Таляль, имеющий бизнес по всему миру. По данным местных СМИ, всего были задержаны около 40 влиятельных лиц страны, включая бывших министров, военных, предпринимателей.