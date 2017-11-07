Кудрин призывал власти завершить налоговый маневр в нефтянке

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин призывает власти завершить налоговый маневр в нефтегазовом секторе, следует из статьи в журнале "Вопросы экономики" "Бюджетные правила как инструмент сбалансированной бюджетной политики", опубликованной на официальном сайте Кудрина.

"Для удержания расходов расширенного правительства на уровне не менее 34% ВВП в долгосрочном периоде (достаточном для реализации структурных реформ и создания условий для долгосрочного экономического роста темпами порядка 3,5-4% ежегодно) уже в ближайшем будущем предстоит реализовать меры, приводящие к поступлению дополнительных доходов в бюджет. В частности, необходимо завершить начатый в 2015 году налоговый маневр в нефтегазовом секторе, предусматривающий снижение до нулевого уровня величины экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением НДПИ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот маневр позволит обеспечить дополнительные нефтегазовые доходы бюджета на уровне 0,3-0,5% ВВП в 2019-2020 годах соответственно. Кроме того, необходимо провести системную работу по отмене неэффективных налоговых льгот, не отвечающих современным целям государства, что позволит обеспечить дополнительные поступления на уровне 0,2-0,3% ВВП ежегодно.

"Данные меры совместно с оптимизацией непроизводительных расходов позволят сформировать источник финансирования структурной перестройки в экономике и социальной сфере через бюджетные инструменты", — отмечается в сообщении.

Временным послаблением в предложенной Минфином России конструкции бюджетного правила, по мнению Кудрина, могла бы стать норма о допустимости увеличить предельные расходы на объем поступлений от приватизации в размере до 0,5% ВВП.

Он также отмечает, что поступления от приватизации — недооцененный ресурс, так как он позволяет привлекать избыточные свободные финансовые ресурсы из национальной экономики или из-за рубежа, содействовать повышению конкурентоспособности и отказу от практики государственного патернализма, а также быть дополнительным источником временного финансирования дефицита федерального бюджета.

Цены на нефть и госдолг

По мнению Кудрина, в рамках бюджетного цикла следующего года можно повысить значение базовой цены на нефть с 40 до 45 долларов за баррель в постоянных ценах. Отмечается, что прогнозы цены на нефть от ведущих агентств и международных организаций в целом более оптимистичны, чем 40 или 45 долларов за баррель марки Urals. Обе цены ближе к нижней границе существующего в настоящее время консенсус-прогноза международных организаций относительно цен на нефть на ближайшие годы (50-60 долларов за баррель).

При этом на фоне динамики цен на нефть за последние 10-15 лет разница между 40 и 45 долларами за баррель не представляется существенной, поскольку обе цены находятся заметно ниже средних многолетних значений, которые за последние 10 лет равнялись 84 доллара за баррель, за 15 лет — 70 долларов за баррель. Поэтому при повышении базовой цены на нефть до 45 долларов за баррель ограничение останется достаточно жестким, при этом не препятствуя достижению целей долгосрочного устойчивого развития.

Кудрин также предложил ограничить расходы на обслуживание госдолга. "Чтобы не допустить эффект "снежного кома", оправданно удерживать расходы на обслуживание госдолга в пределах, по нашим оценкам, до 1-1,2% ВВП за счет проведения долговой политики, предполагающей размещение государственных облигаций с минимально возможной доходностью (на наиболее благоприятных условиях для осуществления заимствований)", — говорится в статье.