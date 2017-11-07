Президентство Трампа негативно влияет на мировую экономику, показал опрос

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости/Прайм. Президентство Дональда Трампа негативно влияет на темпы роста мировой экономики, следует из опроса немецкого института экономических исследований IFO.

"Спустя год после выборов Дональда Трампа (президентом США — ред.) эксперты по международной экономике считают, что он отрицательно влияет на мировую экономику. К такому мнению пришли 73,9% участников опроса IFO, в котором были задействованы 929 экспертов из 120 стран" — говорится в сообщении института.

Сообщается, что более половины опрошенных (57,6%) считают, что политика администрации Трампа отрицательно влияет на американскую экономику. По их мнению, президентство Трампа негативно сказалось на сфере социальной справедливости и защиты климата. Эксперты из Канады и Мексики, а также Ирландии утверждают, что политика США оказывает "особенно плохое влияние на их страны", отмечается в результатах опроса.

Дональд Трамп является 45-м президентом США, его инаугурация состоялась в январе 2017 года. Возвращение в США рабочих мест, а также налоговых прибылей корпораций — одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Он также обещал построить стену на границе с Мексикой для защиты от нелегальной иммиграции. Кроме того, сразу после своего избрания Трамп заявил о выходе страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) и при необходимости из Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) с Мексикой и Канадой.