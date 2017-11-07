Кудрин заявил о возможном "снежном коме" на рынке российских госзаймов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин опасается появления "снежного кома" на рынке государственных займов РФ, следует из статьи в журнале "Вопросы экономики" "Бюджетные правила как инструмент сбалансированной бюджетной политики", опубликованной на официальном сайте Кудрина.

Кудрин отмечает, что расходы на обслуживание государственного долга всегда должны покрываться за счет новых заимствований. По его мнению, такая тактика не несет бюджетных рисков, если в долгосрочной перспективе ставка по заимствованиям в среднем не превышает темпы роста ВВП, а в краткосрочной перспективе не ожидаются резкие скачки такой ставки, которые могут фактически ограничить доступ к долговому финансированию.

"Оба допущения в российских условиях не вполне приемлемы. Такой подход возможен при уровне расходов на обслуживание госдолга в объеме до 1% ВВП в год, однако по мере роста госдолга и отставания темпов роста ВВП от реальной ставки по заимствованиям (что наблюдалось все последние годы) размер расходов на его обслуживание будет самовоспроизводиться и в долгосрочной перспективе (20-30 лет) может привести к образованию "снежного кома", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Минфина РФ Антон Силуанов 8 ноября представит Совету Федерации поправки в бюджет текущего года. Так, верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2018 года увеличивается до 9 триллионов 276,4 миллиарда рублей с 9 триллионов 227 миллиардов рублей. Прогнозируемый объем ВВП увеличивается до 92,224 триллиона рублей с 92,19 триллиона рублей.

Согласно проекту федерального бюджета на среднесрочный период, общий объем государственного долга РФ будет расти, но сохранится на безопасном уровне и не превысит 16% ВВП. В 2018 году предельный объем госдолга РФ составит 15,235 триллиона рублей, или 15,6% ВВП; в 2019 году — 16,36 триллиона рублей, или 15,8% ВВП; в 2020 году — 17,652 триллиона рублей, или 16% ВВП. При этом доля внутреннего долга в общем объеме будет неуклонно расти — с 68,9% в 2018 году до 69,8% в 2019 году и 72% в 2020 году.

Чистое привлечение внутренних займов планируется в 2018 году в объеме 817,042 миллиарда рублей, а в 2019 и 2020 годах соответственно 782,598 миллиарда и 1,212 триллиона рублей. Объем внутреннего долга РФ, таким образом, достигнет 10,5 триллиона рублей в 2018 году, 11,4 триллиона рублей в 2019 году и 12,701 триллиона рублей в 2020 году. Внешний долг РФ составит в 2018 году 4,732 триллиона рублей, в 2019 году — 4,943 триллиона рублей, в 2020 году — 4,95 триллиона рублей. Рост будет происходить за счет увеличения госгарантий.