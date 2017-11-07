Алтайский край получит 4,2 миллиарда рублей на сбалансированность бюджета

БАРНАУЛ, 7 ноя — РИА Новости. Алтайскому краю в 2018 году из федерального бюджета будет выделено 4,2 миллиарда рублей на сбалансированность регионального бюджета, сообщает официальный сайт региона со ссылкой на губернатора Александра Карлина.

По данным ведомства, о выделении этой суммы стало известно по итогам работы правительственной комиссии по региональному развитию. Основным вопросом в повестке стали дополнительные меры по обеспечению сбалансированности бюджетов регионов РФ в 2018 году.

"Что принятое решение предусматривает для Алтайского края? Дополнительное выделение 4,2 миллиарда рублей на сбалансированность регионального бюджета. Это очень существенная дополнительная поддержка федерального центра Алтайскому краю для решения задач ускоренного социально-экономического развития нашего региона", — сказал Карлин. По его словам, долговая нагрузка на региональный бюджет у Алтайского края одна из самых минимальных в стране. Средства, которые выделены в 2018 году, в шесть с лишним раз больше, чем регион получил в бюджете 2017 года.

"Куда мы с депутатами направим эти средства? На то, чтобы мы в полном объеме выполнили обязательства по обеспечению роста темпов заработной платы бюджетников. Мы окажем более существенную поддержку нашим муниципальным бюджетам. Мы рассмотрим вопрос о выделении дополнительных ресурсов на краевую адресную инвестиционную программу, на государственные инвестиции в социальную сферу, образование, здравоохранение, культуру, жилищно-коммунальное хозяйство. Вот почему это очень значимое для нас решение", — особо подчеркнул Карлин.

По его словам, всего в 2018 году регионам страны будет направлено порядка 100 миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности бюджетов. Из этих средств доля Алтайского края составит 4,2 миллиарда рублей. Кроме того, на заседании правительственной комиссии был рассмотрен вопрос о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме безвозмездных трансфертов бюджетам регионов, которые достигли наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий в 2016 году.

"Мы вошли в группу регионов, которые соответствуют критериям отбора, а таких регионов 40 из 85, 40 регионов получат гранты, а 45 — нет. Пока принято предварительное решение о распределении сумм. Мы рассчитываем, что грантовая поддержка для Алтайского края составит около 200 миллионов рублей", — резюмировал глава региона.