В Тюменском районе с начала года реализованы десять инвестпроектов

ТЮМЕНЬ, 7 ноя — РИА Новости. Десять инвестиционных проектов общей стоимостью около 160 миллионов рублей реализованы в Тюменском районе с начала этого года, созданы более 120 новых рабочих мест, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В числе реализованных проектов — станция техобслуживания автомобилей, придорожный комплекс, цех металлообработки, реконструкция птичника, детская игровая комната и другие. До конца года будут реализованы еще семь проектов с общим объемом вложений 500 миллионов рублей. Некоторые из них откроются на территории Боровского индустриального парка", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всего в настоящее время в реестре администрации Тюменского района на сопровождении находятся 73 проекта, в том числе, реализуемые на территориях индустриальных парков.

"Индустриальные парки стали эффективным инструментом привлечения инвестиций. Это практически бесплатная земля для инвесторов, бесплатные сети, полный комплекс административного сопровождения, пакет налоговых льгот и финансовой поддержки", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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