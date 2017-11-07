"Нафтогаз Украины" проверяет информацию об офшоре своего топ-менеджера

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что начала внутреннее расследование для проверки информации СМИ об офшорной компании члена правления "дочки" "Нафтогаза" — компании "Укртрансгаз" — Сергея Алексеенко.

"Служба комплаэнса НАК "Нафтогаз Украины" начала проверку информации, которая появилась в СМИ, об открытии компании и возможном проведении операций в иностранной юрисдикции членом правления ПАО "Укртрансгаз" Сергеем Алексеенко, бывшим главным советником председателя правления "Нафтогаза". Компания обнародует результаты проверки после ее завершения", — говорится в сообщении.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в воскресенье материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает в себя порядка 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из юридической компании Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, и охватывающих период свыше 50 лет.

В частности, согласно расследованию журналистов, в 2016 году на острове Мэн для украинского газового топ-менеджера Сергея Алексеенко была основана офшорная компания для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали на Украине.