Эксперт озвучил прогноз цен на нефть в 2018 году

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Цена на нефть в конце текущего года и в следующем году будет находиться в диапазоне 55-60 долларов за баррель, ожидает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. Рост стоимости нефти в понедельник выше отметки в 64 доллара эксперт связывает, в частности, с новостями из Саудовской Аравии.

По состоянию на 08.54 мск вторника стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,06% — до 64,23 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,03% — до 57,33 доллара за баррель.

Накануне стоимость марки Brent преодолела отметку в 64 доллара за баррель, а цена на нефть марки WTI превысила 57 долларов: это произошло впервые с лета 2015 года. Рост цен на нефть в понедельник ряд экспертов связали с задержанием членов королевской семьи, министров и бизнесменов в Саудовской Аравии. В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели.

"На следующий год мы ожидаем цены примерно в диапазоне 55-60 долларов за баррель. Пока мы свой прогноз не видим смысла пересматривать. То есть базовый диапазон 55-60 долларов за баррель остается. На этот год мы среднегодовую цену прогнозировали 52 доллара за баррель, в общем, на данный момент данный прогноз практически полностью реализовался. В целом, на конец (текущего) года у нас 55-60 долларов за баррель", — сообщил Сусин РИА Новости.

"На самом деле удорожание связано и с тем (с событиями в Саудовской Аравии — ред.), и с другим. Потому что в общем-то это спекуляции на том новостном фоне, который сейчас складывается. Мы видим, что спекулятивная позиция в ценах на нефть достаточно сильно выросла, именно длинная позиция, и, конечно же, текущие события, текущие новости последнего месяца — они значительно поддерживают спрос на фьючерсы и повышательную динамику цен на нефть", — отмечает эксперт.

"Текущие события вливаются в русло тех процессов, которые происходили в последнее время: здесь и определенные вещи, связанные с поставками на Ближний Восток, здесь и некоторая напряженность в отношениях с Ираном — у США ряд санкционных действий в отношении Ирана — и, конечно, текущие новости из Саудовской Аравии, которые сильно влияют на цены на нефть", — продолжает он. По мнению Сусина, нельзя исключать и ситуацию, что цены на нефть вырастут выше уровня в 70 долларов за баррель. Это может произойти, если со стороны Ближнего Востока появятся негативные новости по поставкам.