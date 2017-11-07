Во Владивостоке инвестируют в рыбопереработку более одного миллиарда рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Новые резиденты Свободного порта Владивосток инвестируют 1,25 миллиарда рублей в развитие пляжей, рыбопереработку и гостиничный бизнес в Приморье, сообщает Минвостокразвития РФ.

"На минувшей неделе были подписаны соглашения с компаниями, которые решили развивать пляжные территории Приморского края, строить завод по разведению рыбы, а также гостиницы, новые дома для жителей Владивостока и торгово-складские комплексы. К примеру, компания "Восход" намерена заняться добычей и первичной переработкой краба в Лазовском районе", — говорится в сообщении.

Создать гостиничную сеть во Владивостоке намерено ООО "Крис". Компания "Терминал Авто-ВМРП" планирует на базе информационного портала создать для экспедиторов и автоперевозчиков, работающих на территории СПВ, единый центр обработки данных.

Общий объем инвестиций по соглашениям, подписанным в течение недели с 27 октября по 3 ноября, превысил 1,25 миллиарда рублей.

Инвестиционную деятельность в ТОР и СПВ на Дальнем Востоке ведет 551 резидент. Заявленные инвестиции в проекты превышают 2,4 триллиона рублей.