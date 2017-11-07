На Дальнем Востоке упростили процедуру регистрации резидентом ТОР

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя — РИА Новости. Онлайн-сервис подачи заявки для работы на территориях опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) запустила корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ), сообщила во вторник пресс-служба Минвостокразвития.

"Корпорация развития Дальнего Востока предлагает потенциальным инвесторам онлайн-сервис подачи заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности в ТОР и СПВ на Дальнем Востоке", — говорится в сообщении.

Инвесторы через новый бесплатный сервис заявили о желании реализовывать проекты по рыбопереработке, консервное производство и в сфере торговли.

Онлайн-сервис позволяет создать бизнес-план и финансовую модель проекта на основании введенных пользователем данных. Новый сервис связан с системой электронного документооборота КРДВ, что позволит сократить сроки рассмотрения заявок.

КРДВ — один из институтов развития Дальнего Востока. КРДВ обеспечивает административное сопровождение инвестиционных проектов на местах, помогает в оформлении заявок и ведет их прием на получение статуса резидента ТОР и СПВ.