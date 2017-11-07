БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия надеется, что в 2018 году ни к одной стране Евросоюза не будет применяться наднациональная процедура принудительного сокращения чрезмерного дефицита бюджета, сказал еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

Пакт стабильности и роста обязывает страны Евросоюза иметь дефицит бюджета не более 3% ВВП. Если страна нарушает это требование, в отношении нее на наднациональном уровне в Евросоюзе может быть начата процедура принудительного снижения дефицита. Для этого разрабатывается план действий, который может быть рассчитан на несколько лет и включать в себя реформы и бюджетную экономию. Еврокомиссия следит за выполнением этого плана.

"Мы прошли путь от 24 стран, находящихся под процедурой коррекции в рамках пакта в 2011 году, до, я надеюсь, нуля в 2018 году", – сказал Московиси на пресс-конференции.

Согласно данным Еврокомиссии, в настоящее время через принудительную процедуру проходят Франция, Испания и Великобритания. Недавно из этой процедуры была выведена Греция, страна, которая с 2010 года не может выйти из программ внешней финансовой помощи.