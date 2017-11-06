В Сеуле поддержали идею о трехсторонней встрече по проекту "Хасан - Раджин"

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Председатель комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ен Гиль согласился с предложением главы Минвостокразвития РФ Александра Галушки провести трехстороннюю встречу России, Южной Кореи и КНДР по реализации проекта "Хасан — Раджин", говорится в сообщении министерства.

"Должны три стороны встретиться и обсудить с глазу на глаз. Я планировал посетить Раджин в этом году, но, к сожалению, не смог. Отмечу, что для того чтобы этот проект получил еще больший эффект и корейские компании стали активно использовать Транссиб, необходимо решить несколько вопросов, в их числе — снижение тарифа и увеличение числа вагонов", — приводит министерство слова Сон Ен Гиля.

Галушка отметил, что Россия неоднократно призывала обсудить реализацию проекта "Хасан-Раджин" на трехсторонней встрече с участием представителей России, Южной Кореи и КНДР.

"Мы к этому последовательно призываем — формат обсуждения должен быть трехсторонним. Мы должны вместе быть за одним столом и вместе обсуждать. Северокорейская сторона заверила, что они готовы включить южнокорейские компании в уставной капитал. Треть капитала — у КНДР, 67% — у РЖД, из них половина предусмотрены для южнокорейских партнеров", — приводит слова министра пресс-служба Минвостокразвития.

В сообщении министерства отмечается, что Галушка и Сон Ен Гиль обсудили реализацию проекта на встрече в Сеуле.

также предложил обсудить использование железной дороги для контейнерных перевозок.

"Изначально проект планировался для контейнерных перевозок, и по просьбе Южной Кореи он был модернизирован под угольные. Теперь же это невозможно осуществить в связи с санкциями ООН. Мы считаем, что для того чтобы сохранить рентабельность, лучше вернуться к предложению организации контейнерных перевозок, но без участия Республики Корея нам не воплотить задуманное", — приводит министерство слова Галушки.

Ранее в интервью РИА Новости Галушка заявил, что южнокорейская сторона может получить половину доли РЖД в управляющей компании "РасонКонТранс" железнодорожного проекта РФ и КНДР, если присоединится к нему. Он отметил, что Россия в течение 16 лет выступает за реализацию трехстороннего проекта подключения южнокорейских железных дорог к российскому Транссибу через участок Хасан — Раджин по территории КНДР.