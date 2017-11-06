Сенатор предложил запретить компаниям с госучастием иметь счета в офшорах

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников высказался за введение запрета на владение счетами в офшорах для российских компаний с государственным участием.
"Это вопрос этики, если у нас многие корпорации и госструктуры имеют связанные с ними компании, осуществляющие деятельность в офшорах", — сказал Калашников РИА Новости в понедельник. По его словам, частично "Газпром" и "Ростех" имеют структуры, которые находятся в офшорной зоне.
"Давайте определимся — как мы относимся к офшорам", — сказал парламентарий.
"Давайте запретим корпорациям с госучастием размещать средства в офшорах", — сказал Калашников.
Однако он считает, что такие предложения вряд ли пройдут через парламент.
Фонды Сороса ранее неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести первую "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан". Украинский президент Петр Порошенко вручил Соросу орден Свободы "за личные заслуги в укреплении международного авторитета украинского государства".