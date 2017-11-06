В новое офшорное досье попали 500 фигурантов из Бельгии, сообщили СМИ

БРЮССЕЛЬ, 6 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Свыше 500 физических и юридических лиц Бельгии являются фигурантами нового офшорного досье, сообщила в понедельник электронная версия газеты Soir.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в воскресенье материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает в себя порядка 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из юридической компании Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, и охватывающих период свыше 50 лет.

"Только файлы выдали слово Бельгия 64 тысячи раз. После фильтрации у нас осталось немногим более 500 относящихся к делу имен", — пишет Soir.

В октябре бермудская юридическая компания Appleby сообщила об утечке данных своих клиентов. Позже в связи с публикацией ICIJ данных о ее клиентах Appleby заявила, что провела тщательное расследование и "свидетельств каких-либо правонарушений с нашей стороны или со стороны наших клиентов нет".