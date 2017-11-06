Корбин прокомментировал публикацию нового оффшорного досье

ЛОНДОН, 6 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Лидер британской оппозиции Джереми Корбин усмотрел в опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) документах очередное подтверждение тезиса, что для богатейших людей существуют отдельные правила касательно уплаты налогов.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в воскресенье материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает в себя порядка 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из юридической компании Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, и охватывающих период свыше 50 лет.

"Paradise Papers являются очередным подтверждением того, что я говорил во время сессии вопросов премьер-министру в парламенте: когда идет речь об уплате налогов, есть одно правило для супербогатых и другое — для всех остальных", — написал Корбин в своем микроблоге в Twitter.

Общественная организация гражданских активистов и профсоюзов War on Want, в свою очередь, заявила, что "необходимо обратить внимание на скандал вокруг того, что политики, имеющие соответствующие полномочия, не положат конец практике существования мест для ухода от налогов".