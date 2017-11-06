Корбин прокомментировал публикацию нового оффшорного досье

ЛОНДОН, 6 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Лидер британской оппозиции Джереми Корбин усмотрел в опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) документах очередное подтверждение тезиса, что для богатейших людей существуют отдельные правила касательно уплаты налогов.
"Paradise Papers являются очередным подтверждением того, что я говорил во время сессии вопросов премьер-министру в парламенте: когда идет речь об уплате налогов, есть одно правило для супербогатых и другое — для всех остальных", — написал Корбин в своем микроблоге в Twitter.
Общественная организация гражданских активистов и профсоюзов War on Want, в свою очередь, заявила, что "необходимо обратить внимание на скандал вокруг того, что политики, имеющие соответствующие полномочия, не положат конец практике существования мест для ухода от налогов".