МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российские "Сибур", ВТБ и "Газпром", а также предприниматель Юрий Мильнер упоминаются в материалах о деятельности офшоров, опубликованных в воскресенье Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), который финансируется, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса.

Министр торговли США и "Сибур"

По их данным, "Сибур" сотрудничает с транспортной компанией Уилбура Росса, министра торговли США, а ВТБ и "Газпром" участвовали в финансировании сделок Мильнера по приобретению долей в Facebook и Twitter.

Как утверждает консорциум, Росс, которого Трамп в феврале назначил на пост министра торговли, вышел в этой связи из большей части своих компанией, "но сохранил долю в транспортной компании Navigator Holdings Ltd., зарегистрированной на Маршалловых островах в южной части Тихого океана".

"Среди крупнейших клиентов Navigator — зарегистрированная в Москве нефтехимическая компания "Сибур", в рамках работы с которой Navigator с 2014 года получил 68 миллионов долларов выручки", — говорится в материалах. Интерес международного консорциума к этой компании связан с тем, что среди акционеров "Сибура" — предприниматели Кирилл Шамалов и Геннадий Тимченко, попавший под санкции США, указывается в материале ICIJ.

По данным консорциума, Росс начал инвестировать в Navigator в 2011 году, а в 2012 году вошел в ее состав директоров, который покинул в 2014 году — место Росса в совете занял Венди Терамото, в 2017 году возглавивший его аппарат в минторге.

Представитель минторга США Джеймс Рокас заявил ICIJ, что Росс вошел в совет директоров Navigator уже после того, как компания начала работать с "Сибуром", и никогда не встречался с Шамаловым, Тимченко или Леонидом Михельсоном, основным акционером "Сибура". "Росс отстранился от всех вопросов, которые касаются трансокеанских грузовых судов, при этом он в целом поддерживает санкции администрации США против российских и венесуэльских компаний", — добавил Рокас.

Когда сенат США обсуждал, утверждать ли Росса на пост министра, ему несколько раз задавали вопросы о возможных деловых связях с Россией, при том в основном речь шла о работе Росса в Банке Кипра. На последовавшее затем отдельное письмо пяти сенаторов-демократов о его возможных "российских связях" Росс не ответил, сообщает консорциум.

Facebook и Twitter. Газпром и ВТБ

Журналисты также представили данные о российском бизнесмене Юрии Мильнере, который, как пишет консорциум, владеет долями в американских социальных сетях Facebook и Twitter. Согласно публикуемым данным, финансировать покупку доли в Twitter (2011) помогал государственный российский банк ВТБ: он выделил инвестфонду Мильнера DST Global 191 миллион долларов.

Сам Мильнер в интервью New York Times (входит в ICIJ) подтвердил, что ВТБ участвовал в финансировании сделки. При этом он отметил, что из российских государственных институтов его фирма получила лишь 5% средств. По словам Мильнера, ВТБ выступил пассивным инвестором, а сделку организовал сам DST Global, так что банк не получил никакого влияния на Twitter.

Бизнесмен также обратил внимание, что бумаги ВТБ торгуются на лондонской фондовой бирже и что банк уже осуществлял инвестиции в Кремниевой долине.

ВТБ, как пишут в материалах консорциума, подтвердил ICIJ и его партнерам свое участие в этой сделке. Банк сообщил, что "прибыльно продал свою долю в компании, что сделало эту сделку успешной для нас". ВТБ подчеркнул, что он "исключительно коммерческий банк", и у него "никогда не было каких бы то ни было политически мотивированных сделок".

Кроме того, консорциум сообщил об участии Gazprom Investholding — "дочки" "Газпрома" — в офшорной компании, совместно с DST Global вложившейся в Facebook. Мильнер рассказал журналистам, что не знал об этом сотрудничестве, пока к нему не обратились ICIJ и его партнеры.

В Gazprom Investholding консорциуму подтвердили, что предоставляли средства офшорной компании Kanton Services, однако "российские чиновники никак в этом не участвовали".

В конце октября юридическая компания Appleby сообщила об утечке данных своих клиентов. Руководство компании выступило с заявлением в ответ на запрос американского консорциума журналистских расследований и связанных с ней СМИ. Журналисты обращались к фирме за комментариями в связи с попавшими в их распоряжение документами об операциях компании и ее клиентов. Appleby тогда заявила, что провела тщательное и обширное расследование предположений и "свидетельств каких-либо правонарушений с нашей стороны или со стороны наших клиентов нет".

Базирующийся в Вашингтоне консорциум ICIJ ранее уже обнародовал так называемые "панамские документы" с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых политиков. Позже портал WikiLeaks, который специализируется на раскрытии секретной информации, сообщил, что публикация "панамских документов" финансировалась Агентством США по международному развитию и Джорджем Соросом, а ее целью являются Россия и бывший СССР.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung также публиковала ранее якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Подлинность документов подтверждена не была. В отношении большинства упомянутых в них лиц были сделаны опровержения.