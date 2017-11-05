МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Сеул ввел односторонние санкции против сотрудников представительств северокорейских банков в России, Китае и Ливии.

Список из 18 лиц был опубликован в официальном электронном бюллетене правительства Южной Кореи.

В частности, под санкции попали представитель Корейского объединенного банка развития (Korea United Development Bank) в Москве Ли Ын Сон и представитель Банка внешней торговли КНДР во Владивостоке Чу Хёк.

Кроме того в список вошли 14 представителей Банка внешней торговли КНДР, Корейского объединенного банка развития, Корейского банка "Тэсон" (Daesong Bank), Международного банка "Ислим" (ILSIM International Bank) и банка "Ист лэнд" (Bank of East Land) в Китае. Еще два подпавших под санкции сотрудника Банка внешней торговли КНДР представляют интересы финансового учреждения в Ливии.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этим Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.