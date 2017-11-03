Цена на нефть Brent впервые за два года превысила отметку в 62 доллара

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов пятницы превысила отметку в 62 доллара за баррель на фоне ожиданий инвесторов, что венскую сделку ОПЕК+ по сокращению добычи продлят.

Последний раз цена "черного золота" достигала показателя в 62 доллара 3 июля 2015 года. Сообщается, что на стоимость нефти также повлияли данные по динамике числа буровых установок в США за неделю.

Согласно данным торгов, по состоянию на 21.11 мск цена январских фьючерсов на североморскую смесь Brent увеличивалась на 2,19 процента — до 61,94 доллара за баррель. Незадолго до этого Brent достигла отметки в 62,06 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на легкую нефть WTI поднималась на 1,82%, до 55,52 доллара за баррель.