Глава Apple заявил, что стоимость iPhone X сравнима с ценой кофе

Новый смартфон iPhone X во время старта продаж в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

Новый смартфон iPhone X во время старта продаж в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Гендиректор Apple Тим Кук сравнил приобретение iPhone X в рассрочку с ежедневной покупкой кофе, ответив на заявления о высокой цене смартфона, сообщает CNBC.

Цена на смартфон iPhone X, появившийся на прилавках в пятницу, составляет в США не менее 999 долларов. "Еще пару лет назад никто и подумать не мог, что телефон будет продаваться по такой цене", — заметил директор компании UBS Securities Стивен Милунович.

Кук, однако, не согласился, с тем, что цена на iPhone X слишком высока. Он напомнил, что многие люди покупают смартфоны в рассрочку, и выразил уверенность, что новинку от Apple можно приобрести, выплачивая 33 доллара в месяц.

"Если подумать, это несколько чашек кофе в неделю. Это меньше, чем можно потратить, раз в день покупая кофе в одной из хороших кофеен", — сказал гендиректор Apple.

Apple представила новое поколение смартфонов, в том числе iPhone Х, в сентябре. Продажи начались в пятницу, минимальная стоимость iPhone Х в России составляет почти 80 тысяч рублей.