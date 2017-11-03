"Евросеть" в первый день продаж iPhone X реализовала 81% от первой партии

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. "Евросеть" продала 81% от первой партии iPhone X, продажи которых стартовали в пятницу утром, сообщила РИА Новости директор по PR "Евросети" Александра Перцева.
Apple 12 сентября представила новое поколение своих смартфонов, в частности, iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем представлено в двух цветах — серебристый и "серый космос", оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В России смартфон поступил в продажу в пятницу. Официальная стоимость iPhone Х начинается от 79,99 тысячи рублей.
"На данный момент со старта продаж в "Евросети" продано 81% от первой партии iPhone X. Продажи iPhone X в первый день опередили продажи iPhone 8 в два раза, iPhone 7 — на 23%", — сказала представитель "Евросети".
По ее словам, в Московском филиале компании было продано максимальное количество iPhone X — 38% от общего числа, далее следуют Сибирь (15%) и Северо-Западный федеральный округ (14%).
В "Связном", у которого есть контракт на прямые поставки новинок от Apple (не через дистрибьютеров), ранее говорили, что первая партия смартфонов iPhone X будет продана в течение ближайших выходных. В магазине "М.Видео" в торговом центре "Метрополис" в Москве iPhone X раскупили в течение первого часа продаж.
Смартфон iPhone X вызвал ажиотаж у покупателей уже на стадии предзаказа. Так, на сайте Apple и в re:Store смартфоны, выделенные для предзаказа (он начался 27 октября), разошлись за первые минуты.
Часть людей, не успевших сделать заказ, несмотря на холодную погоду, начали занимать очередь за iPhone X у магазина re:Store на Тверской улице в центре Москвы за три дня до старта продаж. В пятницу с утра таких энтузиастов насчитывалось порядка 500 человек.
Новый смартфон компании Apple — iPhone X — 3 ноября поступил в продажу на территории России.
В день предзаказа в интернет-магазине сети салонов re:Store телефоны закончились за шесть минут, а в обычных магазинах — за день.
Те, кто не успели оформить предзаказ, несмотря на холод стали собираться у магазина re:Store на Тверской улице за три дня до старта продаж. В пятницу к открытию магазина у входа стояли порядка 500 человек.
Самой популярной моделью смартфона в первый день продаж стал iPhone "серый космос" 256 Гб.
В "Связном" заявили, что первую партию iPhone X продадут в течение ближайших выходных.
В магазине "М.Видео" в торговом центре "Метрополис" все смартфоны разобрали в течение первого часа после начала продаж. Во многих салонах "Евросети" iPhone X были раскуплены уже 10 часам утра.
Новый яблочный смартфон с панелями из стекла и безрамочным дисплеем оснащен процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности.
В России минимальная стоимость iPhone Х составляет почти 80 тысяч рублей.