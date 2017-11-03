Главы МИД России и Боливии обсудили сотрудничество в энергетической сфере

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни Мамани, сообщает сайт МИД РФ.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в энергетической сфере в контексте предстоящего IV саммита форума стран-экспортеров газа в Боливии 24 ноября, а также взаимодействие в ООН и ее Совете Безопасности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе боливийской стороны.