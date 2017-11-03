Россельхознадзор сообщил в ФСБ о нарушениях при ввозе молочной продукции

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор обратился Генпрокуратуру и ФСБ в связи с возможным мошенничеством при поставках белорусскими компаниями молочной продукции на территорию России, сообщает российское ведомство в пятницу.
"В этой связи Россельхознадзором была проведена работа по установлению российских компаний — организаторов мошеннической схемы ввоза запрещенных товаров. Материалы по данным фактам с целью проведения проверок и принятия соответствующих мер Россельхознадзор направил в Генпрокуратуру РФ, ФСБ России, МВД России, налоговую и таможенную службы", — говорится в сообщении. Также направлено обращение в адрес Минсельхозпрода Белоруссии для принятия мер к белорусским компаниям.
"При этом компании "Вимм-Билль-Данн" и Danone также имеют свои производственные мощности в Белоруссии и Украине, которые фигурировали в нелегальной схеме поставок в Россию запрещенной продукции: Украина (производитель) – Белоруссия (мошенничество) – Россия (потребитель)", — заявляет ведомство.
Россельхознадзор также добавляет, что на российских прилавках такая продукция продается не как "белково-жировой полутвердый продукт", а как привычный для отечественного потребителя "сыр".