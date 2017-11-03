Россельхознадзор сообщил в ФСБ о нарушениях при ввозе молочной продукции

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор обратился Генпрокуратуру и ФСБ в связи с возможным мошенничеством при поставках белорусскими компаниями молочной продукции на территорию России, сообщает российское ведомство в пятницу.

Россельхознадзор в октябре этого года выявил поставки в Россию белорусскими компаниями "Газ Венчуре", "Глобалкостом" и РУП "Белтаможсервис" запрещенной ответными экономическими мерами молочной продукции из Украины и стран Евросоюза под видом производителей стран, не попавших под действующие ограничения (Иран, Македония, Сан Марино и Китай).

"В этой связи Россельхознадзором была проведена работа по установлению российских компаний — организаторов мошеннической схемы ввоза запрещенных товаров. Материалы по данным фактам с целью проведения проверок и принятия соответствующих мер Россельхознадзор направил в Генпрокуратуру РФ, ФСБ России, МВД России, налоговую и таможенную службы", — говорится в сообщении. Также направлено обращение в адрес Минсельхозпрода Белоруссии для принятия мер к белорусским компаниям.

Помимо этого, ведомство обратилось в ФТС России с просьбой приостановить прием документов на указанные товары от этих белорусских компаний в связи с их участием в легализации 150 тысяч тонн запрещенной к ввозу в Россию продукции. В этой ситуации Россельхознадзор также отмечает отсутствие каких-либо комментариев со стороны крупнейших в России иностранных переработчиков молока "Вимм-Билль-Данн" и Danone, а также Национального союза производителей молока.

"При этом компании "Вимм-Билль-Данн" и Danone также имеют свои производственные мощности в Белоруссии и Украине, которые фигурировали в нелегальной схеме поставок в Россию запрещенной продукции: Украина (производитель) – Белоруссия (мошенничество) – Россия (потребитель)", — заявляет ведомство.

Россельхознадзор также добавляет, что на российских прилавках такая продукция продается не как "белково-жировой полутвердый продукт", а как привычный для отечественного потребителя "сыр".