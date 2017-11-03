"Северный поток-2" не должен попасть под санкции США, считает эксперт

БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости, Мария Князева. Будущий газопровод "Северный поток-2" не должен попасть под те ограничительные меры, которые могут быть введены в рамках принятого в США в августе текущего года закона о санкциях, считает старший научный сотрудник Oxford Institute for Energy Studies Катья Яфимава (Katja Yafimava).

Минфин США в конце октября выпустил коммюнике, в котором запретил физическим и юридическим лицам в своей юрисдикции с конца января 2018 года сотрудничать с российскими компаниями в ряде энергопроектов. Позже высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что речь идет в том числе о российских проектах энергетических трубопроводов.

"Мое толкование недавнего уточнения от госдепартамента таково, что санкции не будут применяться к экспортным трубопроводам, инвестиции и займы по которым были сделаны и согласованы до 2 августа 2017, то есть до даты принятия этого закона о санкциях. То есть "Северный поток-2", в принципе, не должен под них попасть, поскольку большинство инвестиций было сделано до этой даты, и займы были согласованы до этой даты", — сказала Яфимава РИА Новости.

То же касается проектов по поддержке функционирования существующих экспортных трубопроводов, добавила эксперт.

Однако закон о санкциях США будет отрицательно влиять на настроения европейских инвесторов в вопросе участия в новых проектах, добавила Яфимава.

Основой для подзаконных актов, которые сейчас принимаются минфином США, послужил закон, принятый в августе. Документ, в частности, предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информподдержку. При этом в документе отдельно оговаривается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".