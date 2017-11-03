Нефть дорожает на оптимизме трейдеров в отношении сделки ОПЕК+

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть днем продолжают расти, так как на рынках нарастает оптимизм относительно возможного продления соглашения по сокращению добычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.46 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35%, до 60,83 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,28%, до 54,69 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают отыгрывать комментарии министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби. Он заявил, что Ирак, занимающий вторую строчку среди членов ОПЕК по объемам добычи нефти, поддержит любое решение нефтедобывающих стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, включая продление сделки на девять месяцев после марта 2018 года для поддержания цен на нефть.

"Соблюдение условий сделки сейчас на высоком уровне. Ожидается, что (на встрече ОПЕК+ в ноябре — ред.) будут звучать комментарии в поддержку продления в марте сделки по сокращению добычи", — цитирует агентство Рейтер менеджера по инвестициям в U.S. Bank Марка Уоткинса (Mark Watkins).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года. Министерская встреча стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти пройдет 29 ноября в Вене.

Кроме того, участники рынка ждут данных компании Baker Hughes по числу нефтяных и газовых буровых установок в США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. По итогам недели, завершившейся 20 октября, число буровых установок в США снизилось на 15 штук, или на 1,6%, до 913 единиц. В годовом выражении число установок увеличилось на 360 штук, или в 1,7 раза.