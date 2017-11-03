"Серчинформ" покажет разработки на AfricaCom 2017 в ЮАР

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российский разработчик средств защиты конфиденциальной информации — компания "СерчИнформ" — примет участие в выставке AfricaCom 2017, которая пройдет 7-9 ноября в Кейптауне (ЮАР), сообщает пресс-служба компании.

Форум соберет международных экспертов в сфере высоких технологий и лидеров африканской телекоммуникационной отрасли. Деловая программа AfricaCom 2017 будет включать следующие направления: IoT, Big Data, Telecom, Mobile Finance и другие.

Свои разработки в области защиты информации компании "СерчИнформ" представит на коллективном российском стенде.

"Выставка — прекрасная возможность представить передовые отечественные технологии на новом рынке. Тем более, что российские разработки не только не отстают, но во многом опережают зарубежные аналоги. Это подтверждает наша работа в ОАЭ, Аргентине, Европейских странах — в этих странах мы собираем самые положительные отзывы о "КИБ СёрчИнформ", — сказал генеральный директор "СёрчИнформ" Сергей Ожегов.

По его словам, компания впервые будет участвовать в подобном мероприятии в ЮАР. "Но работа в регионе велась и раньше, здесь у нас есть несколько партнеров. Выставка — отличная возможность оказать поддержку коллегам", — отметил Ожегов.