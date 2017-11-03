ФАС потребовала от "Роснефти" продать АЗС в семи регионах

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проинформировала "Роснефть" о необходимости продать автозаправочные станции (АЗС) в семи регионах в рамках приватизации "Башнефти", говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России проинформировала "Роснефть" о необходимости провести торги по продаже АЗС в Курганской, Ульяновской, Смоленской, Самарской, Саратовской и Челябинской областях, а также в Республике Башкортостан", — говорится в сообщении.

Сейчас ведомство ожидает от "Роснефти" вариантов выполнения этого предписания.

Как ранее сообщал РИА Новости начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин, нефтяная компания сама определит, какие АЗС продать в рамках предписания. Он объяснял, что компании нужно определить такое количество АЗС, чтобы ее доля на рынке была снижена.

"Роснефть" в октябре 2016 года закрыла сделку по покупке 50,0755% акций "Башнефти" у государства за 329,7 миллиарда рублей. ФАС одобрила ходатайство "Роснефти" о приобретении акций "Башнефти", но выдала предписания с рядом требований. В частности, компании следует в течение двух лет продать автозаправочные станции в тех регионах, где совокупная доля на розничных рынках моторного топлива "Роснефти" и "Башнефти" превысит 50%.