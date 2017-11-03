"Транснефть" уверена в сохранении объемов экспорта нефти Urals

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. "Транснефть" уверена в сохранении должного качества и объемов нефти марки Urals, идущей на экспорт, приводятся слова вице-президента трубопроводной монополии Сергея Андронова в корпоративном издании компании.

"Компания уверена в сохранении и объемов нефти, и ее качества. Относительно прогноза поддержания стабильного количества нефти сорта Urals мы не видим каких-либо резких колебаний. Так, объем нефти, экспортируемый через Приморск, будет находиться на уровне 43-45 миллионов тонн в год. Это плановая цифра, основанная на имеющихся заявках нефтяных компаний", — сказал Андронов.

Он напомнил, что согласно параметрам фьючерсного контракта, плотность нефти Urals должна составлять до 80 килограмм на кубический метр, содержать не более 1,8% серы. "Здесь мы тоже не видим каких-то значительных рисков, способных повлиять на данные показатели. Исходя из этого, компания гарантирует стабильные потоки сорта Urals как в направлении порта Приморск, так и других портов РФ, экспортирующих этот сорт нефти", — заключил он.

В публикации напоминают, что сейчас стоимость Urals привязана к котировкам нефти марки Brent и дешевле ее примерно на 5%. По оценкам аналитиков, около половины этой разницы — премия за ликвидность, которую получает Brent как биржевой инструмент. При этом 2,5% от цены российской нефти при текущих котировках — это около 2,5 миллиарда долларов экспортной выручки, а также около 70 миллиардов рублей дополнительных доходов бюджета страны. Поэтому вопрос формирования нового ценового эталона (бенчмарка) на базе нефти Urals является важным для РФ, а качество и количество сырья — два обязательных фактора для создания любого бенчмарка.

В декабре 2015 года президент "Лукойла" Вагит Алекперов сообщил, что к нему обратились традиционные покупатели Urals — венгерская MOL и финская Neste — с просьбой обратить внимание поставщиков из РФ на ухудшающееся качество поставляемой нефти. В мае 2016 года "Транснефть" предложила создать новый экспортный сорт российской нефти с рабочим названием Urals Heavy и содержанием серы 2,3% для улучшения качества Urals. Против предложения выступили нефтекомпании, добывающие нефть с высоким содержанием серы — "Башнефть" и "Татнефть".

В свою очередь, первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер сообщил, что угрозы снижения качества российской нефти Urals до 2018 года нет. В марте этого года он также рассказал, что ситуация с качеством Urals находится под контролем, и вопрос выделения высокосернистой нефти в отдельный экспортный поток, скорее всего, откладывается на период после 2018 года.