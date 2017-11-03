МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Возобновление сотрудничества России с Украиной по продлению летной пригодности самолетов Ан-124-100 "Руслан" взамен на документацию по продлению ресурса Ил-76 необходимо для продления сертификатов данных самолетов, заявил первый зампред комитета ГД по транспорту и строительству Виталий Ефимов.

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала информацию со ссылкой на несколько источников в авиаотрасли о том, что Россия может возобновить сотрудничество с Украиной по продлению летной пригодности Ан-124-100 "Руслан" взамен на документацию по продлению ресурса Ил-76.

"Нужно (возобновлять сотрудничество), потому что самолеты Ан-124-100 произведены по украинской документации, и продление их должно иметь документацию тех, кто их проектировал, и наоборот: Ил-76 проектировали мы, и документация у нас. Это обязательные условия, это необходимо", — заявил Ефимов РИА Новости.

Депутат пояснил, что каждый самолет имеет "определенные налеты", после которых необходимо продлевать его сертификат.