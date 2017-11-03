Внешнеторговый оборот Пензенской области вырос на 45,5% за восемь месяцев

САРАТОВ, 3 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Внешнеторговый оборот Пензенской области в январе-августе текущего года увеличился на 45,5% к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.
Пензенские предприятия в январе-августе экспортировали продукцию в 69 стран мира, из них 59 государств дальнего зарубежья и 10 стран, входящих в СНГ, их доля в экспорте области составляет 58,9%, добавили в пресс-службе.
Внешнеторговый оборот региона в 2016 году составил 361,6 миллиона долларов, в том числе экспорт — 204,5 миллиона долларов, импорт — 157,1 миллиона долларов, уточняется в сообщении.