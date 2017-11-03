Промышленное производство в Пензенской области выросло на 8,3%

САРАТОВ, 3 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Индекс промышленного производства в Пензенской области в январе-сентябре текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 108,3%, сообщили в пятницу в пресс-службе областного правительства.

"За девять месяцев 2017 года рост по обрабатывающим производствам, доля которых в индексе промышленного производства составляет 82%, составил 3,9%, он сложился за счет увеличения производства компьютеров, электронных и оптических изделий на 26,7%, а также роста обработки древесины и производства изделий из дерева на 22,7%. По водоснабжению, водоотведению рост составил 10,9%", — говорится в сообщении.

В числе предприятий, показавших весомый рост объемов производства в январе-сентябре текущего года, оказались АО "НИИФИ", АО "Электромеханика", ООО "Святобор", ООО "Леском" и ООО "Вторчермет НЛМК Юг".

"По индексу промышленного производства за 2011-2016 годы Пензенская область находится на первом месте в Приволжском федеральном округе", — отметили в пресс-службе.