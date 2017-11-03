Россия и Китай договорились упростить торговлю "надежным компаниям"

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россия и Китай создадут более комфортные условия торговли для компаний с низким уровнем риска, а также усилят контроль за неблагонадежными организациями, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

ФТС России и Главное таможенное управление Китая в среду в Пекине подписали соглашение о сотрудничестве в области управления рисками. Страны будут обмениваться информацией о компаниях с низким и высоким уровнями риска, а также о товарах, которые они перемещают.

"Реализация соглашения позволит создать для организаций низкого уровня риска наиболее комфортные условия ведения двусторонней торговли, а в отношении неблагонадежных организаций усилить таможенный контроль и пресечь нарушения таможенного законодательства", — сообщила пресс-служба ФТС.

Соглашение не распространяется на товары, которые перемещают физические лица для личного пользования, а также на товары, перемещаемые международными почтовыми отправлениями.