Медведев отметил ущерб международных картелей для экономик стран СНГ

ТАШКЕНТ, 3 ноя – РИА Новости. Страны СНГ видят угрозу своим экономикам и промышленности в деятельности международных картелей, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

После заседания Совета глав правительств стан СНГ, которое прошло в пятницу в Ташкенте, Медведев отметил, что совет принял заявление о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия международным картелям.

"Мы видим в деятельности международных картелей угрозу нашим экономикам, вернее сказать тем видам производств, тем предприятиям, которые действуют на территории стран-участниц СНГ. Если взять, например, такие направления, как фармацевтическая промышленность, производство отдельных продуктов питания, некоторые другие товары, включая, например, некоторые автокомпоненты. Подобные монополистические объединения диктуют свои условия всему мировому рынку", — сказал Медведев.

В результате, по его словам, страдают интересы отдельных предприятий и производств в странах СНГ и, в конечном счете, люди, "которые вынуждены, по сути, переплачивать за картельный сговор, который объединяет производителей в разных странах".

"Прозвучал доклад, было подготовлено заявление, которое мы доведем до всех заинтересованных лиц, прежде чего, Организации Объединенных Наций и Комиссии по международной торговле и других институтов, которые должны влиять на монополистическую деятельность и не допускать картельных соглашений. Естественно, это процесс сложный, невозможно в рамках одного заявления пресечь деятельность того или иного картеля, но такие усилия, совмещенные с усилиями других стран, и не только СНГ, в конечном счете на ситуацию должны повлиять. В этом смысл сегодняшнего решения", — сказал глава российского правительства.