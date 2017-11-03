Олег Королев: К развитию региона необходим комплексный и системный подход

ЛИПЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Объем инвестиций в экономику Липецкой области за последние 14 лет в среднем в 2,6 раза превышает консолидированный бюджет региона, что является одним из лучших показателей в России и мире, сообщил глава администрации региона Олег Королев на XIII Международной конференции "Липецкая область: развитие через инвестиции".
Глава региона рассказал в ходе конференции российским и зарубежным журналистам об инвестиционном опыте Липецкой области и взаимовыгодном сотрудничестве с зарубежными партнерами, не только несущем области миллиардные вливания в бюджет, но и способствующем комплексному развитию территории.
"В том инвестиционном процессе, который мы развиваем в Липецкой области, большое значение имеют вложения в экономику региона — в среднем за последние 14 лет объем инвестиций в нее в 2,6 раза превышает консолидированный бюджет региона. Это один из лучших показателей в России и мире. С одной стороны, все это служит развитию и области, и гражданского общества, а с другой, развивает международное сотрудничество. Компании десятков стран работают на нашей территории, и не было ни одного случая, чтобы кто-то из инвесторов ушел от нас расстроенный или обиженный. Никто не ушел. Если же говорить о широком международном сотрудничестве — не только инвестиционном, Липецкая область поддерживает и развивает отношения с 89 странами мира", — сказал Королев.
По его словам, сегодня в области создано 12 промышленных экономических зон регионального уровня. За последние полтора десятка лет в регионе построили в общей сложности 123 крупных и средних завода. "И мы продолжаем поиск потенциальных инвесторов и новых инструментов взаимодействия с ними", — отметил глава региона.
Королев выразил убеждение, что способствовать привлечению новых инвестиций нужно на всех уровнях.
"Секрет прост: если ты берешься за развитие территории, нужно понимать, что оно должно быть комплексным и системным. Нужно уважительное отношение ко всему, начиная с первой встречи. На всех этапах сотрудничества", — прокомментировал Королев стратегию развития корреспонденту РИА Новости.
По его мнению, открытие в Липецкой области новых производств, в том числе и с зарубежным участием, на жизнь липчан тоже влияет комплексно.
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