Олег Королев: К развитию региона необходим комплексный и системный подход

ЛИПЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Объем инвестиций в экономику Липецкой области за последние 14 лет в среднем в 2,6 раза превышает консолидированный бюджет региона, что является одним из лучших показателей в России и мире, сообщил глава администрации региона Олег Королев на XIII Международной конференции "Липецкая область: развитие через инвестиции".

Глава региона рассказал в ходе конференции российским и зарубежным журналистам об инвестиционном опыте Липецкой области и взаимовыгодном сотрудничестве с зарубежными партнерами, не только несущем области миллиардные вливания в бюджет, но и способствующем комплексному развитию территории.

В 2005 году в Липецкой области была создана одна из первых в России особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Сегодня только на площадях ОЭЗ ППТ "Липецк" зарегистрированы 50 компаний из 16 стран мира. Построены и введены в эксплуатацию 19 предприятий, из них пять — в 2017 году. Еще два планируется открыть до конца текущего года. Параллельно идет освоение второй площадки ОЭЗ "Липецк" на территории Елецкого района.

"В том инвестиционном процессе, который мы развиваем в Липецкой области, большое значение имеют вложения в экономику региона — в среднем за последние 14 лет объем инвестиций в нее в 2,6 раза превышает консолидированный бюджет региона. Это один из лучших показателей в России и мире. С одной стороны, все это служит развитию и области, и гражданского общества, а с другой, развивает международное сотрудничество. Компании десятков стран работают на нашей территории, и не было ни одного случая, чтобы кто-то из инвесторов ушел от нас расстроенный или обиженный. Никто не ушел. Если же говорить о широком международном сотрудничестве — не только инвестиционном, Липецкая область поддерживает и развивает отношения с 89 странами мира", — сказал Королев.

По его словам, сегодня в области создано 12 промышленных экономических зон регионального уровня. За последние полтора десятка лет в регионе построили в общей сложности 123 крупных и средних завода. "И мы продолжаем поиск потенциальных инвесторов и новых инструментов взаимодействия с ними", — отметил глава региона.

Королев выразил убеждение, что способствовать привлечению новых инвестиций нужно на всех уровнях.

"Секрет прост: если ты берешься за развитие территории, нужно понимать, что оно должно быть комплексным и системным. Нужно уважительное отношение ко всему, начиная с первой встречи. На всех этапах сотрудничества", — прокомментировал Королев стратегию развития корреспонденту РИА Новости.

По его мнению, открытие в Липецкой области новых производств, в том числе и с зарубежным участием, на жизнь липчан тоже влияет комплексно.

"Наши инвесторы, партнеры создают здесь высокооплачиваемые рабочие места, поднимают на новый уровень развитие технологий, несут высокую производственную культуру и дисциплину. Я бы особо отметил высокую культуру производственных отношений — отношения руководства к сотруднику, к коллективу. Нам такое партнерство дает огромные плюсы. Добавлю, что предприятия не только дают работу местным жителям, но и создают у себя учебные заведения, обучают персонал, повышают квалификацию наших специалистов. К примеру, мне очень хотелось, чтобы к нам пришли инвесторы из Японии, потому что у них особая культура производства, особое отношение к работе и передовые технологии. И они, замечу, к нам пришли! Нам важно использовать опыт друг друга", — подытожил глава региона.

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